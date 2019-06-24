وزير التعليم يعلن عن توجه الوزارة لمنح حوافز مادية لبعض منسوبيها

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير المعلم والمعلمة، كاشفا عن حوافز مادية لبعض منسوبي الوزارة. وأوضح الوزير أن العمل جارٍ في إنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره، مضيفا، خلال لقائه معلمي وقادة مدارس عسير، أن عملية التطوير تشمل إدارات التعليم لتتفرغ للجانب التربوي والتعليمي ويقل انشغالها بالأمور الإدارية.

وكشف عن نية الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات، لافتا إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم. وأضاف: “كلنا من الوزير إلى المستخدم مسخّرون لخدمة الطالب والطالبة، وجميع ما توفره الدولة من إمكانات، وأبناؤنا وبناتنا لديهم الموهبة والقدرة أن يذهبوا إلى أبعد مسافة في عالم الإبداع، مع توفير البيئة المناسبة”.