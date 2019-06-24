9 موارد مالية تدخل حسابات المواطنين غير الرواتب

تبدأ الجهات الحكومية صرف أول راتب بعد عيد الفطر المبارك، يوم الخميس المقبل الموافق 27 يونيو 2019، وذلك وسط ترقب من المواطنين.

وبعيدًا عن الرواتب، تعرف على أبرز المبالغ التي تدخل حسابات المواطنين:

1- راتب التقاعد: يتم إيداعه بعد يومين من إيداع الراتب الأساسي للمواطنين.

2- راتب ساند: يتم إيداعه لمستفيدي التأمينات في بداية الشهر الميلادي.

4- رواتب التأهيل الشامل والأسر الحاضنة: يتم إيداعها يوم 26 من الشهر الميلادي.

5- رواتب مستفيدي الضمان: يتم إيداعها في اليوم الأول من الشهر الهجري.

6- مخصص حافز: يتم إيداعه بعد إيداع الراتب.

7- دعم حساب المواطن: يتم إيداعه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

8- الدعم السكني: سيتم إيداعه للمستفيدين خلال اليومين المقبلين.

9- دعم مبادرة الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان: يتم إيداعه في بداية الشهر الميلادي.