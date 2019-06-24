تتعلق بالكفيل وتسجيل العقار.. اختلافات جوهرية بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر

أوضح مركز الإقامة المميزة ، أن هناك عدد من الاختلافات بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر .

وأشار المركز إلى أن أبرز هذه الاختلافات ، ارتباط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص الاستثماري.

وأكد المركز أن إقامة المستثمر تكون مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل.

وذكر المركز أيضاً أن إقامة المستثمر تبين أن مهنة حاملها “مستثمر” بينما لا ينطبق ذلك على الإقامة المميزة ، وكذلك لا يصدر لحامل إقامة المستثمر رخصة عمل ، بالإضافة إلى أنه لا يتم تسجيل العقار السكني باسم حامل إقامة المستثمر.