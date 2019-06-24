صور.. افتتاح أول دار عرض سينمائي في المنطقة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مساء أمس (الأحد)، عن افتتاح أول دار عرض سينمائي في المنطقة الشرقية، وذلك في “وست أفنيو” مول بالدمام. وأوضحت الهيئة أن الخطوة جاءت انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الطموحة بأن تكون المملكة نموذجاً رائداً في جميع مجالات الحياة.

ولفتت إلى أن افتتاح دار السينما يأتي استلهاماً من التوجهات الاستراتيجية للهيئة في رفع مستوى الخيارات الترفيهية لدى المواطن والمقيم، وسعياً لتحقيق مستهدفات برنامج “جودة الحياة” المنبثق من برامج تحقيق رؤية 2030؛ ما يسهم في تنويع فرص الترفيه، ويلبي اهتمامات واحتياجات المجتمع.