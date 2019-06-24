أفادت مصادر ليوم الأحد، بأن جنديًا في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش، أقدم على إطلاق النار على ثلاثة من زملائه، ما أدى إلى مقتلهم.
وأوضحت مصادر، أن سبب الحادثة المروعة ، هي خلاف شخصي بين الجندي الذي ارتكب الحادثة ورقيب في نفس الجهة الأمنية التي يعمل بها، إلا أنه قتل بالخطأ “وكيل رقيب”، وعريف أثناء إطلاق النار بحسب صحيفة “المرصد”. وأكدت المصادر، أن الجندي قام بتسليم سلاحه وتسليم نفسه إلى زملائه بعد حادثة القتل. ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان، بيانًا بشأن الحادثة، لكشف ملابساتها بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر جندي يرتكب جريمة “مروعة” ويقتل 3 من زملائه في “أبو عريش” ويسلم نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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