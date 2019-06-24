النمر يكشف حقيقة اعتماد «القسط» الهندي بديلًا عن الأسبرين

فنَّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ما يشاع بأن «القسط الهندي يغني عن الأسبرين لمرضى القلب».
وأضاف النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن القسط الهندي «لا يغني عن الأسبرين فمفعوله على الصفائح الدموية أقل تأثيرًا وأقل ثباتًا»، مشيرًا إلى أن من يأخذ الأسبرين يجب ألا يُكثر من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل الزنجبيل، والجنكة، والجنسنج، والقسط هندي.
وأوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب، في سلسلة تغريدات أخرى عبر موقع «تويتر»، أن المسافرين وتحديدًا الشباب، يجب عليهم ألا يأكلوا أثناء السفر شيئًا لا يعرفونه، وليسوا متأكدين من مصدره مهما قيل أنه طبيعي ولا يضر، لافتًا إلى أن «المشي يوميًّا 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع يقي من أمراض القلب».
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