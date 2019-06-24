الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، والذي أودى بحياة شخص وإصابة سبعة آخرين. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدًا أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معبرًا في الوقت نفسه عن صادق التعازي لذوي المتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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