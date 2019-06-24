غدًا.. إيداع رواتب يونيو في حسابات المتقاعدين

تودع المؤسسة العامة للتقاعد، غدًا الثلاثاء الموافق ٢١ شوال ١٤٤٠ «٢٥ يونيو ٢٠١٩»، إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر يونيو في حسابات المتقاعدين. يُذكر أنَّ المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام «تحويل صرف سريع»، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما سيتم إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر «يونيو» من مدنيين وعسكريين، صباح (الخميس) الموافق ٢٣ شوال ١٤٤٠ «٢٧ يونيو ٢٠١٩».

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