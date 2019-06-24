صور.. أكثر من 50 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

شهدت فعاليات وسام البادية التي تقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق لهذا العام إقبالًا فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة، إذ تخطَّى عدد الزوار 50 ألف زائر خلال الأيام الماضية.

وأوضح منُظم فعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني أن الزوار والمصطافين استمتعوا بالفعاليات في ظل خدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

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وأضاف الزهراني أن فعاليات وسام البادية ساهمت في تعزيز مكانة منطقة الباحة ومحافظة المندق، خصوصاً كوجهة سياحية مميزة توفر خيارات متنوعة لزوارها, التي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة إلى الباحة للاستمتاع بمقومات الباحة السياحية والفعاليات والمهرجانات، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمنطقة, ويعمل على تشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة, وتحقيق مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية والعلمية والسياحية وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية منها, وكذلك توفير فرص العمل للشباب والفتيات.