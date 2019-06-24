ابها آمنة مطمئنة وترد كيد الحوثي في نحره

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - أبها

على الرغم من المحاولات المستمرة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لاستهداف مدينة ابها، إلا أنها عصية على الإرهاب وأذناب إيران، لتخرج بعد كل استهداف آثم لتعلن بطولتها ورد كيد الحوثي في نحره.

وتسعى الميليشيا عبر طائرتها المسيرة وصواريخها إيرانية الصنع، إلى استهدف مطار ابها الدولي والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، مراهنين على إمكانية تعطيل حركة الطيران في المطار أو ضرب البنية التحتية له، لكن رهانهم يخيب وتبوء محاولتهم بالفشل.

وهذه الأفعال العدوانية الإرهابية الدنيئة لا يمكن أن تصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقره شريعة ولا عرفٌ ولا قيمٌ، إنما هو إفساد في الأرض وإرهابٌ آثم وجرم شنيع، وهذا ليس بالجديد على الميليشيا التي تنال بعد كل استهداف آثم، صورًا ومقاطع للمسافرين وهم يتنقلون بين صالات ومكاتب المطار بكل هدوء لإنهاء إجراءات السفر والوصول، رافعين راية التحدي.

Advertisements

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار ابها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.