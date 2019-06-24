الان تتابع مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 900 ألف طن من الشعير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 10:21 ص, 24 يونيو 2019 م التعليقات: 0 في مناقصة عالمية الرياض- الخليج 365: قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين إنها اشترت 900 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية.

وجرى شراء الشعير بمتوسط سعر قدره 193.64 دولار للطن.

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