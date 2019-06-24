، "الزياني" عن هجوم مطار أبها: عمل جبان انتهك القوانين الدولية ،

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دان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي، مساء أمس، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة مدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.
ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي، إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
"الزياني" عن هجوم مطار أبها: عمل جبان انتهك القوانين الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24
دان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي، مساء أمس، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة مدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.
ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي، إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:55 AM
دعا إلى إدانة استمرار الحوثي في إطلاق القذائف على المناطق السكنية
دان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي، مساء أمس، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة مدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.
ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي، إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
، "الزياني" عن هجوم مطار أبها: عمل جبان انتهك القوانين الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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