، المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: استهداف مطار أبها جريمة حرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون ويهدّد الأمن والسلم الدوليين

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "اركو" -بشدة- استهداف الميليشيا الإرهابية مطار أبها الدولي، في الهجوم الذي أسفر عن وقوع 7 إصابات واستشهاد مقيم سوري في جريمة حرب إرهابية بطائرة مسيّرة استهدفت مواقف السيارات بالمطار.

وأشارت المنظمة، في بيانٍ لها، حصلت "الخليج 365" على نسخةٍ منه، إلى أن الهجوم على المطار الذي يعج بآلاف المسافرين ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت عن استنكارها لهذا الهجوم الإرهابي ووصفت هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، كما يعتبر "تصعيداً خطيراً" يقوض أمن واستقرار المنطقة، وأشارت إلى أن استهداف المطار بوصفهِ منشأة مدنية يؤكد الاستخفاف بأرواح المدنيين، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف الأهداف المدنية بأي شكلٍ من أشكال العدوان حتى في حالة الحرب.

وفي سياق البيان، أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أن الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي يرتقي لجريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية، واستمراراً لانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأعرب "التويجري"؛ عن صادق تعازيه لأسرة المقيم السوري، راجياً الشفاء للمصابين من جرّاء هذا الاعتداء الأثيم.