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ردّ اللاعب البرازيلي "جوليانو"؛ على الأنباء التي ربطته باللعب في كورنثيانز، الموسم المقبل، مشدّداً على أن هذا الأمر مستبعد حدوثه.
وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores": "اللعب لكورنثيانز شرف كبير والعودة إلى موطني شيء رائع، لكنه مستبعد لسببيْن".
وكشف اللاعب عن السبّبين؛ حيث قال إن السبب الأول هو الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 10.5 مليون يورو، موضحاً أن هذا الرقم سيكون من الصعب جداً على أيّ نادٍ برازيلي دفعه.
وعن السبب الثاني، قال: "ما زلت أحلم باللعب في نادٍ أوروبي كبير، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا".
"جوليانو": أحلم باللعب لنادٍ أوروبي كبير .. ولسببين لا أستطيع العودة إلى موطني!محمد السيّد الخليج 365 2019-06-24
ردّ اللاعب البرازيلي "جوليانو"؛ على الأنباء التي ربطته باللعب في كورنثيانز، الموسم المقبل، مشدّداً على أن هذا الأمر مستبعد حدوثه.
وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores": "اللعب لكورنثيانز شرف كبير والعودة إلى موطني شيء رائع، لكنه مستبعد لسببيْن".
وكشف اللاعب عن السبّبين؛ حيث قال إن السبب الأول هو الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 10.5 مليون يورو، موضحاً أن هذا الرقم سيكون من الصعب جداً على أيّ نادٍ برازيلي دفعه.
وعن السبب الثاني، قال: "ما زلت أحلم باللعب في نادٍ أوروبي كبير، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا".
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:17 AM
ردّ على الأنباء التي ربطته باللعب في "كورنثيانز" الموسم المقبل وقال: شرف ولكن
ردّ اللاعب البرازيلي "جوليانو"؛ على الأنباء التي ربطته باللعب في كورنثيانز، الموسم المقبل، مشدّداً على أن هذا الأمر مستبعد حدوثه.
وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores": "اللعب لكورنثيانز شرف كبير والعودة إلى موطني شيء رائع، لكنه مستبعد لسببيْن".
وكشف اللاعب عن السبّبين؛ حيث قال إن السبب الأول هو الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 10.5 مليون يورو، موضحاً أن هذا الرقم سيكون من الصعب جداً على أيّ نادٍ برازيلي دفعه.
وعن السبب الثاني، قال: "ما زلت أحلم باللعب في نادٍ أوروبي كبير، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا".
، "جوليانو": أحلم باللعب لنادٍ أوروبي كبير .. ولسببين لا أستطيع العودة إلى موطني! ،
المصدر : الخليج 365
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