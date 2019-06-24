، مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نزعت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني عشرات الألغام الأرضية

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.

من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.