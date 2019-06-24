- 1/2
- 2/2
قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.
من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.
مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24
قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.
من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:56 AM
نزعت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني عشرات الألغام الأرضية
قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.
من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.
، مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.