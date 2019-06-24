

نجران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران ممثلة بالقسم النسائي أمس، برنامج "نادي الزهور والبراعم الصيفي"، لطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.

وأوضحت اللجنة أن البرنامج يشتمل على دورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الانجليزية، وتصحيح الإملاء، وتحسين الخط، إلى جانب مسابقات تعليمية، وترفيهية وثقافية، مُشيرةً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية لتنمية الفرد والمجتمع والرقي به، وهو موجه لطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتنمية قدراتهن واستغلالها فيما يعود عليهن بالفائدة أثناء العطلة الصيفية.

// انتهى //

09:15ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "نادي الزهور والبراعم الصيفي" برنامج بتنمية نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.