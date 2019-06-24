السعودية اليوم / جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل



نجران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

أقامت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس، المعرض السنوي الثالث لتقديم خدمات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وذلك بمجمع نجران رويال سنتر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن المعرض الذي سيستمر لمدة أسبوع من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 10 مساءً، يشتمل على ثلاثة أجنحة تتمثل في جناح القبول والتسجيل الذي يتيح التقديم المباشر من قبل زوار المعرض على البوابة الإلكترونية للجامعة، وجناح لإرشاد وتوجيه الطلاب المتقدمين لطلب القبول تُقَدم من خلاله شروحات وعروض مرئية عن آلية القبول والتسجيل والتخصصات المتاحة في الجامعة، وجناح ثالث مخصّصٌ للإجابة عن استفسارات الزوار الخاصة بالقبول.

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08:48ت م

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