شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب قبالة سواحل أندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب قبالة سواحل أندونيسيا متابعات الخليج 365 - واس ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,3 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لأندونيسيا اليوم.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع في الساعة 11,53 بالتوقيت المحلي (2,53 ت غ) جنوب جزيرة أمبون وعلى عمق 218 كلم عن سطح البحر.

وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال لن يؤدي إلى أمواج مد عالية بالنظر إلى مركزه العميق جدًا.

ولم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب قبالة سواحل أندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.