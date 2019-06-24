، اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي ،

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أدان اليمن -بأشد العبارات- استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.
وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر مساء أمس، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان، الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
أدان اليمن -بأشد العبارات- استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.
وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر مساء أمس، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان، الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:45 AM
عمل إرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الانقلابيين
أدان اليمن -بأشد العبارات- استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.
وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر مساء أمس، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان، الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
، اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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