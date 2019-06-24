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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الياباني: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو؛ مضيفة أنها لم تُصدر تحذيرًا من أمواج مد عالية (تسونامي).
ولم ترِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق اليابانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الياباني: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو؛ مضيفة أنها لم تُصدر تحذيرًا من أمواج مد عالية (تسونامي).
ولم ترِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:25 AM
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الياباني: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو؛ مضيفة أنها لم تُصدر تحذيرًا من أمواج مد عالية (تسونامي).
ولم ترِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
، زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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