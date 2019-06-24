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محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل اليوم الاثنين، مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تُقام منافساتها في مصر، في الفترة من 20 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.
ساحل العاج - جنوب إفريقيا
مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوار الفريقين كلًا من المغرب وناميبيا؛ حيث ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض.
يعتمد المنتخب العاجي على نجومه (ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، اللاعب سيرجي أورييه نجم توتنهام الإنجليزي، اللاعب نيكولاس بيبي نجم خط وسط "ليل" الفرنسي)؛ فيما يعتمد المنتخب الجنوب إفريقي على نجومه (ليبوجانج موتيبا، وبيرسي تاو) الثنائي الهجومي القوي.
تونس - أنجولا
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، وهي أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جوارهما مالي وموريتانيا.
يعتمد المنتخب التونسي على نجومه الحارس فاروق بن مصطفى حارس الشباب، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، ويوسف المساكني لاعب يوبين البلجيكي.
المنتخب الأنغولي في آخر ست مباريات خسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مثلهما، ويأمل في كسر حاجز النتائج السلبية أمام التوانسة، المنتخب سيعتمد على نجومه (جيرالدو لاعب الأهلي المصري، وويلسون إدواردو لاعب سبوتنغ براغا البرتغالي، وماتيوس كوستا لاعب بوافيستا البرتغالي، ودجالما كامبوس لاعب ألانياسبور التركي).
مالي - موريتانيا
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، المنتخب الموريتاني حديث العهد بالبطولات الإفريقية؛ إذ يعتمد على: عبدول با قائد منتخب موريتانيا المحترف في نادى أوكسير الفرنسي، واللاعب مولاي أحمد خليل، وإسماعيل جياكيتي المحترفين في تونس، واللاعب إبراهيما كوليبالي المحترف في فرنسا.
المنتخب المالي أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، ويعتمد على نجومه (سيكو كويتا المحترف في النمسا، وموسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي، واللاعب لاسانا كوليبالي المحترف في اسكتلندا).
"أمم إفريقيا": منتخبان عربيان يظهران ومباراة نارية بين "ساحل العاج" و"جنوب إفريقيا"محمد السيّد الخليج 365 2019-06-24
تستكمل اليوم الاثنين، مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تُقام منافساتها في مصر، في الفترة من 20 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.
ساحل العاج - جنوب إفريقيا
مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوار الفريقين كلًا من المغرب وناميبيا؛ حيث ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض.
يعتمد المنتخب العاجي على نجومه (ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، اللاعب سيرجي أورييه نجم توتنهام الإنجليزي، اللاعب نيكولاس بيبي نجم خط وسط "ليل" الفرنسي)؛ فيما يعتمد المنتخب الجنوب إفريقي على نجومه (ليبوجانج موتيبا، وبيرسي تاو) الثنائي الهجومي القوي.
تونس - أنجولا
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، وهي أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جوارهما مالي وموريتانيا.
يعتمد المنتخب التونسي على نجومه الحارس فاروق بن مصطفى حارس الشباب، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، ويوسف المساكني لاعب يوبين البلجيكي.
المنتخب الأنغولي في آخر ست مباريات خسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مثلهما، ويأمل في كسر حاجز النتائج السلبية أمام التوانسة، المنتخب سيعتمد على نجومه (جيرالدو لاعب الأهلي المصري، وويلسون إدواردو لاعب سبوتنغ براغا البرتغالي، وماتيوس كوستا لاعب بوافيستا البرتغالي، ودجالما كامبوس لاعب ألانياسبور التركي).
مالي - موريتانيا
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، المنتخب الموريتاني حديث العهد بالبطولات الإفريقية؛ إذ يعتمد على: عبدول با قائد منتخب موريتانيا المحترف في نادى أوكسير الفرنسي، واللاعب مولاي أحمد خليل، وإسماعيل جياكيتي المحترفين في تونس، واللاعب إبراهيما كوليبالي المحترف في فرنسا.
المنتخب المالي أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، ويعتمد على نجومه (سيكو كويتا المحترف في النمسا، وموسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي، واللاعب لاسانا كوليبالي المحترف في اسكتلندا).
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:28 AM
تستكمل اليوم الاثنين، مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تُقام منافساتها في مصر، في الفترة من 20 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.
ساحل العاج - جنوب إفريقيا
مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوار الفريقين كلًا من المغرب وناميبيا؛ حيث ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض.
يعتمد المنتخب العاجي على نجومه (ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، اللاعب سيرجي أورييه نجم توتنهام الإنجليزي، اللاعب نيكولاس بيبي نجم خط وسط "ليل" الفرنسي)؛ فيما يعتمد المنتخب الجنوب إفريقي على نجومه (ليبوجانج موتيبا، وبيرسي تاو) الثنائي الهجومي القوي.
تونس - أنجولا
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، وهي أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جوارهما مالي وموريتانيا.
يعتمد المنتخب التونسي على نجومه الحارس فاروق بن مصطفى حارس الشباب، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، ويوسف المساكني لاعب يوبين البلجيكي.
المنتخب الأنغولي في آخر ست مباريات خسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مثلهما، ويأمل في كسر حاجز النتائج السلبية أمام التوانسة، المنتخب سيعتمد على نجومه (جيرالدو لاعب الأهلي المصري، وويلسون إدواردو لاعب سبوتنغ براغا البرتغالي، وماتيوس كوستا لاعب بوافيستا البرتغالي، ودجالما كامبوس لاعب ألانياسبور التركي).
مالي - موريتانيا
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، المنتخب الموريتاني حديث العهد بالبطولات الإفريقية؛ إذ يعتمد على: عبدول با قائد منتخب موريتانيا المحترف في نادى أوكسير الفرنسي، واللاعب مولاي أحمد خليل، وإسماعيل جياكيتي المحترفين في تونس، واللاعب إبراهيما كوليبالي المحترف في فرنسا.
المنتخب المالي أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، ويعتمد على نجومه (سيكو كويتا المحترف في النمسا، وموسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي، واللاعب لاسانا كوليبالي المحترف في اسكتلندا).
، "أمم إفريقيا": منتخبان عربيان يظهران ومباراة نارية بين "ساحل العاج" و"جنوب إفريقيا" ،
المصدر : الخليج 365
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