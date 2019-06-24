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"كوبا أمريكا": الأرجنتين لدور ربع النهائي.. على حساب قطر

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره القطري بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

سجل هدفا الأرجنتين كل من: لاوتارو مارتينيز (د4)، وسيرجيو أجويرو (د82).

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.

"كوبا أمريكا": الأرجنتين لدور ربع النهائي.. على حساب قطر

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24

تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره القطري بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

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سجل هدفا الأرجنتين كل من: لاوتارو مارتينيز (د4)، وسيرجيو أجويرو (د82).

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440

08:25 AM

تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره القطري بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

سجل هدفا الأرجنتين كل من: لاوتارو مارتينيز (د4)، وسيرجيو أجويرو (د82).

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.

، "كوبا أمريكا": الأرجنتين لدور ربع النهائي.. على حساب قطر ،
المصدر : الخليج 365

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