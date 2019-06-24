، "كوبا أمريكا": الأرجنتين لدور ربع النهائي.. على حساب قطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره القطري بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

سجل هدفا الأرجنتين كل من: لاوتارو مارتينيز (د4)، وسيرجيو أجويرو (د82).

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.