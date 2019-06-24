مبيعات ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT تتجاوز مليوني وحدة عالميًا

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حققت ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT مبيعات عالمية تجاوزت مليوني وحدة منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي وفقًا للشركة.

وتقول هواوي أن تقريرًا من شركة «آي دي سي» المرموقة عن أقوى الشركات العالمية المنتجة للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من العام 2019، تحدث عن تحقيق هواوي نموًا سنويًا في هذه الفئة بنسبة 282.2% بالمقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، كما أنها نجحت في بيع ما مجموعه أكثر من خمسة ملايين وحدة من جميع طرازاتها لهذه الفئة من الأجهزة لتعزز مكانتها في السوق.

وبحسب الشركة، فإن ساعتها WATCH GT حصلت على ثناء واسع وفازت بالعديد من الجوائز العالمية لما تتمتع به من مواصفات تقنية متقدمة وخصوصاً على مستوى عمر البطارية.

وتبرز أهمية ذلك أكثر وفقًا للشركة حينما تشير الدراسات إلى أن مدة التشغيل القصيرة بين عمليات شحن البطاريات تمثل إحدى نقاط المعاناة الرئيسة لدى المستهلكين من هذا النوع من الأجهزة.

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ولحل مشكلة الشحن، فقد تم تزويد ساعة هواوي WATCH GT بنظام تشغيلها، لايت أو إس المطور ذاتيًا، وصممتها ببنية تعتمد على رقاقتين لتزيد عمر البطارية وتمكنها من العمل لمدة طويلة قبل شحنها مرة أخرى.

وقالت الشركة أن هذا الأمر ساعدها على تشغيل وظائف الساعة الكاملة لمدة تصل إلى أسبوعين بين شحنة وأخرى خلال الظروف اليومية المعتادة للاستخدام مع تشغيل ميزة قياس معدل ضربات القلب، تنشيط وظيفة مراقبة النوم ليلًا، ممارسة 90 دقيقة من التمارين أسبوعيًا، وتشغيل التنبيهات.

كما قالت أن دراسة أجريت في وقت سابق هذا العام أن 81% من المستهلكين يشترون ساعة هواوي بسبب عمر بطاريتها الطويل الأعلى في فئتها.

ومن أهم المزايا والابتكارات التي تجذب المستهلكين في هذه ساعة هواوي:

تقنية Huawei Truseen 3.0 لمراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم والليلة (24 ساعة) وإصدار تنبيهات مفصلة عن صحة المستخدم.

تقنية Huawei Trusleep 2.0 التي تساعد في التعرف على ست مشكلات نوم نموذجية وتقدم الاستشارات والخدمات الشخصية اللازمة لتحسين النوم.

أكثر من عشرة أوضاع رياضية ما يمنح المستهلك أداة قوية لمتابعة أنظمة تمارينه وجداول تدريباته ومراقبة إنجازاته.

يُشار إلى أن هواوي أطلقت خلال شهر مارس الماضي إصدارين جديدين الساعة تتمثل في الإصدار النشط بمقاس 46 ملم، والإصدار الأنيق بمقاس 42 ملم.

وتقول الشركة أنها واثقة من نموها المستمر في سوق التقنيات القابلة للارتداء..، خاصة إذا نظرنا لأدائها في الربع الأول ومبيعاتها القوية على منصات التجارة الإلكترونية الصينية.

