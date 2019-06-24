DoodleLens: جديد تطبيقات الواقع المُعزز “AR” على أندرويد

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أصبح للواقع المعزز “AR” هذه الأيام استخدامات كثيرة، سواء للمتعة أو للتعليم وما إلى ذلك، وما زال التطوير والتحسين على قدم وساق.

والآن يمكنك إعادة الرسومات أو الشعارات إلى الحياة واستخدامها لإضافة القليل من الذوق إلى الصور ومقاطع الفيديو بفضل التطبيق الجديد DoodleLens.

ويُشبه مفهوم هذا التطبيق، مفهوم التطبيق الآخر Just a Line الخاص بشركة قوقل، ولكن بدلاً من الخربشة على الشاشة، يمكنك قضاء بعض الوقت لإنشاء رسومات أكثر تفصيلاً على الورق وتطبيق العديد من التعديلات والرسوم المتحركة عليها.

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فيما يخص إمكانية الاستخدام، فتطبيق DoodleLens جدًا بسيط، حيث بعد الموافقة على طلبات الأذونات، ستُلاحظ أمامك الكاميرا المفتوحة وثلاث أزار.

الزر الأوّل يقوم بنسخ ما تراه على الكاميرات من رسومات وشعارات.

أما الزر الثاني فهو يلتقط مقاطع فيديو عن الرسومات الموجودة في بيئتك الحقيقة.

أما الثالث فهو يفتح القائمة، على ان يكون التركيز الأكبر يتمثّل في زر النسخ الأول.

حيث كل ما عليك فقط، هو أن تتأكد من وضع الرسومات أمام هاتفك، ثم انقر فوق نسخ.

وهنا يعد التطبيق مدهشًا في اكتشاف ما هو الرسم وما هو الخلفية..، لذلك يتم ترقيم الرسومات وتخزينها على الفور.

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مع دعمه لتغيير اللون والجهة وعكس النسخة وأكثر قبل النقر فوق اللصق في العالم الحقيقي.

كما ولا تقلق بشأن الموقع والاتجاه عند اللصق، حيث يمكنك دائمًا النقر فوقه لتحريكه وتدويره و تغيير حجمه وإما حذفه أو تكراره في المشهد.

كما ومن الممكن تكرار نفس العملية مع العديد من الرسومات التي تريدها، وحتى استخدام وضع النسخ المتقدم لتحريك الرسومات.

وذلك عن طريق أخذ نسخ متتالية من رسومات مختلفة، على أن يُخزّن تطبيق DoodleLens جميع الرسومات في القائمة.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك التقاط لقطة شاشة أو النقر لالتقاط المشهد في مقطع فيديو، وإظهار كيفية حركة الرسومات أو كيفية بقائها في مكانها حتى بعد فترة.

أخيرًا، وللأسف الشديد، تطبيق DoodleLens غير مجاني، فهو متاح للتحميل بسعر 1.99$ على متجر قوقل بلاي.

وضع في اعتبارك أن DoodleLens يستخدم منصة ARCore لذلك يجب أن يدعم جهازك هذه المنصة كي يعمل التطبيق معك.

