فتح باب القبول على وظائف قوات الأمن الخاصة.. هنا رابط التقديم

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أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي)، لحملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة، للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

. أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

. أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

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. أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

. أن لا يقل التقدير عن جيد.

. حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا.

. أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

. على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

وأوضحت القوات أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 20/ 10/ 1440هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 1440هـ الساعة 10 صباحًا، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني: (هنا).

