إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي) للتعين عليها في جميع مناطق المملكة.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي (هنا)





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