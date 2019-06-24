وظائف شاغرة لدى هيئة الأرصاد وحماية البيئة في عدة مدن

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة الرابعة بمسمى “راصد”، وذلك للعمل بفروع الهيئة في المدن التالية: (الرياض- الظهران- خميس مشيط- القصيم- جدة- المدينة المنورة- ينبع- شرورة- أبها- وادي الدواسر- الباحة- جازان- نجران).

وأبرزت الهيئة أن الشروط المطلوبة هي:

– توفر أحد المتطلبات التالية:

أ- برنامج إعدادي بطبيعة العمل لمدة سنتين بعد الكفاءة المتوسطة.

ب- الثانوية العامة القسم العلمي، بالإضافة إلى أحد المتطلبات التالية: (دورة معتمدة في مجال الأرصاد لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو اجتياز 30 ساعة معتمدة في الأرصاد الجوية، أو خبرة في مجال عمل الوظيفة لمدة لا تقل عن سنة).

– اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.

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وبينت الهيئة أن المستندات المطلوبة هي:

. صورة واضحة من الهوية الوطنية مع إحضار الأصل للمطابقة.

. صورة مصدقة من الشهادات العلمية والعملية مع إحضار الأصل للمطابقة.

. عدد (4) صورة شخصية مقاس (3*4).

وأوضحت الهيئة أنه سيتم قبول الطلبات ابتداء من اليوم الأحد الموافق 20 شوال 1440هـ ويستمر حتى دوام يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440هـ، وسيكون التقديم خلال أوقات الدوام الرسمي، وذلك مقر الهيئة الرئيسي بجدة الإدارة العامة للموارد البشرية (حي الورود شارع الأمير ماجد- تليفون 0124237377).

ولمعرفة تفاصيل أكثر..، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

