أفغانستان تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد من المدنيين.

وطالبت جمهورية أفغانستان الإسلامية ، المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حرب، داعية المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد ويتغمده بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.