«عاجل» تتجول بمطار أبها وترصد حركة الملاحة عقب الهجوم الإرهابي

في أقل من نصف ساعة عقب الهجوم الإرهابي على مطار أبها، مساء الأحد؛ عادت الحركة الجوية والملاحة من جديد بعد إيقافها وإيقاف حركه الدخول والخروج من وإلى المطار احترازيًا، وحماية للمواطنين، حيث وقع الهجوم على مواقف السيارات في المطار.

وتواجدت «عاجل» في مطار أبها ورصدت الوضع هناك؛ حيث قالت ابتسام خالد: «عند وقوع الهجوم الإرهابي كنا بالطائرة فلم نشعر بشيء، لكن المسؤولين عن الرحلة أخبرونا بتأخر النزول للتأكد من أن الوضع آمن للجميع، وفي خلال ربع ساعة فقط نزلنا ولم نر شيئاً يسبب الرعب أو الخوف».

أما محمد مبارك، فأشار إلى أنه أوقف سيارته بمواقف المطار، ونزل ليلحق بالرحلة وعند دخوله المطار سمع صوتاً قوياً ولكن لم ير شيئاً، وتواجد الأمن من كل الجهات وعلم بعدها أنه هجوم إرهابي ولم يصب بشيء، وكان بحماية مشددة من الأمن بالمطار.

وقد شاهدت عاجل أن حركة القدوم والمغادرة لم تتأثر؛ حيث غادرت طائرات وقدمت أخرى للمطار، والمسافرون يتجولون بأغراضهم ويمارسون إجراءاتهم بشكلها الطبيعي.