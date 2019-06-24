الان تتابع وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توفر وظائف مدرسي قرآن كريم في كلية أصول الدين (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس فأعلى. Advertisements وقالت ان الوظائف المتاحة في تخصصات القرآن وعلومه والدراسات القرآنية. وسيتم التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط: https://imamu.edu.sa وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 1440/10/22هـ وحتى الخميس الموافق 1440/10/24هـ.

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