شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد «مقيم سوري» وإصابة 7 مدنيين بمطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) مجددا تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المنشآت المدنية مجددا تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المنشآت المدنية السعودية بعملياتها الإرهابية، لتتسبب هذه المرة باستشهاد مقيم سوري، وإصابة 7 مدنيين، في هجوم إرهابي نفذته المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي. وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 21:10 مساء أمس (الأحد)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، مبينا أنه نتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين.



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