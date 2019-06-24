شكرا لقرائتكم خبر عن «مبتكرون» يدعم مشاريع 32 موهوبة بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انطلق أمس (الأحد) في الأحساء، ملتقى رواد الابتكار الصيفي الخاص بالطالبات الموهوبات، بمشاركة 32 طالبة يمثلن 17 إدارة تعليم حول المملكة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر خمسة أيام لتعليم المشاركات منهجية الابتكار وتدريبهن على استخدام تقنيات التصنيع الرقمي كالطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر والبرمجة لتصميم مشاريع ابتكارية تشكل حلولاً لمشكلات واقعية. كما يسهم الملتقى بطرح مشاريع ابتكارية وطنية وتحفيز الموهوبات لتقديم ابتكارات نوعية.