شكرا لقرائتكم خبر عن الكليات التقنية العالمية تفتح القبول للعام القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أعلنت الكليات التقنية العالمية في مناطق ومحافظات المملكة، عن فتح باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التعليمية المختلفة للعام التدريبي 2019/2020 اعتباراً من أمس (الأحد)، من خلال الموقع الإلكتروني (www.ic.edu.sa)، لتلبية كافة رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية والتي يحتاجها سوق العمل ومن أبرزها صيانة الطائرات، والسياحة و الفندقة، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الأعمال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد التويجري، أن الكليات التقنية العالمية تلبي جميع رغبات خريجي وخريجات الثانوية وتقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي بما يتلاءم مع تحقيق رؤية المملكة 2030.