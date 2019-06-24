شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعرض «ميثاق الأداء» لـ15 بلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذت أمانة محافظة جدة أمس (الأحد) في مقرها الرئيس، ورشة «إدارة الأداء» استهدفت 40 موظفاً من 15 بلدية محافظة، بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات، ومدير عام الموارد البشرية في الأمانة.

وهدفت الورشة إلى شرح نظام ميثاق الأداء وعرض تجربة الأمانة في هذا الجانب، كما تضمنت المحاور استعراض دورة إدارة الأداء والفئة المستهدفة في النظام.

وحققت أمانة جدة السبق في تنفيذ لائحة إدارة الأداء الجديدة بنماذجها، وبناء نظام ميثاق أداء إلكتروني من قبل كفاءات من الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، بهدف توفير أدوات قياس أكثر تطوراً لرفع أداء العنصر البشري في الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك وفق توجهات وزارة الخدمة المدنية نحو رفع كفاءة الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يتماشى مع المرحلة القادمة، ويحقق تطلعات القيادة في تحقيق رؤية 2030.

يذكر أن أمانة جدة لديها قاعدة بيانات معلوماتية تعد مرجعاً لصياغة المهام الوظيفية وتحويلها لأهداف ذكية وتتضمن ثلاثة عناصر «أهداف ذكية، ومعيار قياسي، والناتج المستهدف لكل هدف».