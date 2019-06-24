شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على منجزات أكاديمية الشعر العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي مدير جامعة الطائف المكلف أمين الأكاديمية الدكتور سعد الزهراني.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على المشروعات التي أنجزتها أكاديمية الشعر العربي والشراكات التي تعمل عقدها لخدمة الثقافة العربية والشعر العربي، خصوصاً دور وإسهامات الأكاديمية في تعزيز الثقافة الشعرية ونشرها، التي ستدعم استمرارية مبادراتها القائمة، لاسيما أندية الشعر والفنون.

واستعرض الأمير خالد الفيصل مستجدات وخطط القبول في الجامعة للعام الجامعي القادم والمراحل المنجزة والمتبقية من الخطة.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور فهد الزهراني. واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال على الأعمال والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.