شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 1167 ناديا حيا تجسد دعم القيادة لأبنائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان والمكان من خلال تدشين 1167 ناديا حيا للبنين والبنات، مشيراً إلى أنه فخور بعسير، التي وصفها بأنها «معنى التصدي والصمود والإباء، تتباهى بجمالها وكرم أبنائها».

ولفت إلى أن قطاعات التعليم تقف صفا واحدا مع قيادتنا الرشيدة في الذود عن حياض هذا الوطن ومقدراته، منوها بأن الوزارة دأبت على تنوع برامجها وبناء خططها لتطوير وتحسين نواتج التعلم، والتركيز على تجويد الأداء وتكامل العمل. وأضاف: ما يشهده برنامج إجازتي 4 وبرامج أندية مدارس الحي أمر يبعث على الفخر والاعتزاز فهي تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 المتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلاب والطالبات وتعزيز روح المبادرة والمثابرة والقيادة لديهم، والحفاظ على المكتسبات التربوية والوطنية المتحققة في برنامج (إجازتي).

جاء ذلك في كلمة له أثناء تدشين مشروع إجازتي في نسخته الرابعة للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة بعسير، بحضور عدد من قيادات الوزارة وتعليم المنطقة، وذلك في حديقة أبو خيال بأبها. من جانبه، أشار المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، إلى أن تعليم المنطقة يعمل بروح الفريق الواحد، وبشراكة فاعلة مع شركائه في الإدارات الحكومية لجعل برامج تعليم عسير أكثر أثرا وأن تصل لكافة شرائح المجتمع، مؤكدا أن برنامج إجازتي في نسخته الرابعة، وكذلك برامج ومناشط أندية الحي أضحت أنموذجا فريدا في مسيرة العمل التعليمي، باعتبارها من أهم المحاضن للطلاب والطالبات، فهي تسهم بشكل فاعل في إعدادهم لمراحل الحياة المختلفة وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم، ليكونوا اللبنات الصالحة في تنمية الوطن والحفاظ على مقدراته.