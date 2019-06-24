شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة والأزياء لذوي الإعاقة.. الجديد في تخصصات جامعة المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة) استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز هذا العام تخصصات جديدة أهمها بكالوريوس الطفولة المبكرة وبكالوريوس صناعة الأزياء (لطالبات الإعاقة السمعية الشديدة)، في وقت يتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للعام الدراسي القادم، نحو 12000 طالب وطالبة. وأكد المتحدث باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي لـ«الخليج 365» فتح تخصص اللغة الصينية، إذ يتوقع قبول 60 طالبا وطالبة بالمناصفة، مبينا أن التقديم لا يزال متاحا حتى تاريخ 25 من شوال الجاري، لافتا إلى أن أبرز الإشكاليات التي يشهدها التقديم تشمل إدخال بعض الطلبة المتقدمين لبيانات خاطئة، وعدم التزام بعض الطلبة بمواعيد تأكيد الطلب مما يؤدي إلى إلغاء قبولهم، بالإضافة إلى عدم التمكن من الحصول على بيانات العنوان الوطني لبعض الطلبة. وبين البقمي أن التخصصات الجديدة في الجامعة تشمل أيضا، بكالوريوس الشريعة، دبلوم الحج والعمرة، دبلوم المراقب البيئي الصحي، دبلوم الأمن السيبراني، الدبلوم التطبيقي في البيانات الكبيرة، الدبلوم التطبيقي في هندسة البرمجيات، والدبلوم التطبيقي في الأمن السيبراني.

استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز هذا العام تخصصات جديدة أهمها بكالوريوس الطفولة المبكرة وبكالوريوس صناعة الأزياء (لطالبات الإعاقة السمعية الشديدة)، في وقت يتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للعام الدراسي القادم، نحو 12000 طالب وطالبة. وأكد المتحدث باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي لـ«الخليج 365» فتح تخصص اللغة الصينية، إذ يتوقع قبول 60 طالبا وطالبة بالمناصفة، مبينا أن التقديم لا يزال متاحا حتى تاريخ 25 من شوال الجاري، لافتا إلى أن أبرز الإشكاليات التي يشهدها التقديم تشمل إدخال بعض الطلبة المتقدمين لبيانات خاطئة، وعدم التزام بعض الطلبة بمواعيد تأكيد الطلب مما يؤدي إلى إلغاء قبولهم، بالإضافة إلى عدم التمكن من الحصول على بيانات العنوان الوطني لبعض الطلبة. وبين البقمي أن التخصصات الجديدة في الجامعة تشمل أيضا، بكالوريوس الشريعة، دبلوم الحج والعمرة، دبلوم المراقب البيئي الصحي، دبلوم الأمن السيبراني، الدبلوم التطبيقي في البيانات الكبيرة، الدبلوم التطبيقي في هندسة البرمجيات، والدبلوم التطبيقي في الأمن السيبراني.

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