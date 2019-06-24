شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: 10 آلاف حاج في باقة «اقتصادي 2» بـ 3465 ريالا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

حددت وزارة الحج والعمرة 20 شركة من شركات حجاج الداخل للمشاركة في باقة اقتصادي 2 لموسم حج هذا العام 1440، والتي ألزمتها بسعر موحد للباقة تصل فيه تكلفة الحاج إلى 3465 ريالا، ومن المتوقع أن تستوعب هذه الباقة 10 آلاف حاج. وأعلنت الوزارة أن التقديم للباقات التي تمثل الضيافة واقتصادي 1 واقتصادي 2، اعتبارا من الثامنة صباح غرة ذي القعدة، وسداد الرسوم لكافة الشركات والمؤسسات العاملة خلال موسم حج هذا العام، وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقع الوزارة الرسمي في جميع الباقات المحددة لحجاج الداخل، لافتة إلى السماح للشركات باستخراج تصاريح الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن الوزارة قد فتحت المسار الإلكتروني منذ منتصف رمضان المبارك الماضي بإتاحة الفرصة للراغبين في أداء مناسك الحج التعرف على الباقات والخدمات التي تقدمها الشركات والأسعار للمفاضلة بينها قبل وقت كاف من حلول الموسم.