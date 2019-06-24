شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الطائرات والسياحة أبرز تخصصات التقنية العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

فتحت الكليات التقنية العالمية في المناطق والمحافظات اعتباراً من أمس (الأحد) باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التعليمية المختلفة للعام التدريبي 19/‏2020، من خلال موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنها تلبي كافة رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية التي يحتاجها سوق العمل السعودي ومن أبرزها صيانة الطائرات، والسياحة والفندقة، والتصميم الجرافيكي وإدارة الأعمال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد. وأشار إلى أن هذه الكليات تلبي كافة رغبات خريجي وخريجات الثانوية وتقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي بما يتلاءم مع تحقيق رؤية المملكة 2030.