شكرا لقرائتكم خبر عن تفاديا لأشعة الشمس.. العمل فجراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام)

أجرت بلدية القطيف تعديلات على أوقات العمل لدى الشركات المتعاقدة معها؛ يبدأ بعد صلاة الفجر، إذ أكد بيان للبلدية أن التعديلات مرتبطة ببدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس لارتفاع درجات الحرارة، لسلامة العمالة المتعاقدة وصحة العاملين الميدانيين.

بدوره، أوضح المقاول محمد برمان أن القطاع الخاص انطلاقا من حرصه على سلامة وصحة العمالة وتطبيقا لقرار الوزارة عمد لتقديم مواعيد بدء العمل، تفاديا لأشعة الشمس الحارقة، مبينا أن البعض يبدأ العمل بعد صلاة الفجر مما أسهم في الحفاظ على إنتاجية العمالة.

من جانب آخر، أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الفرع لم يرصد مخالفات للعمل تحت أشعة الشمس (12 إلى 3)، الذي بدأ تطبيقه السبت الماضي حتى 15 سبتمبر.

وأوضح لـ«الخليج 365» أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة تراقب الوضع عن كثب في مختلف محافظات المنطقة، مبينا أن التقارير المرفوعة من الفرق الميدانية تخلو من تسجيل مخالفات بإجبار العمالة على مواصلة العمل خلال فترة الحظر، مؤكدا أن الالتزام بقرار الوزارة في منع العمل تحت أشعة الشمس ليس مرتبطا بانتشار الفرق الرقابية فقط وإنما ناجم عن وجود وعي لدى الشركات في القطاع الخاص، وارتفاع مستوى الوعي لدى العمالة، والتعرف على حيثيات القرار، مشيرا إلى أن التكامل الحاصل بين القطاع الخاص والوزارة ساهم في الالتزام الكبير بمضمون قرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة الماضية.