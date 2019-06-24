شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: حماية المستهلك واجبنا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دور فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة في تعزيز حماية المستهلك، منوها بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على كل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته.
وجاء حديث أمير تبوك في لقائه، أمس (الأحد)، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس سالم الوباري، الذي قدم تقريرا عن الأعمال الرقابية المتعلقة بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها من خلال اللجان الميدانية بالفرع.
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