شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: علاقاتنا مع الدنمارك وطيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن العلاقات بين المملكة والدانمارك وطيدة، تجاريا واقتصاديا، بما يضمن رخاء وتطور البلدين الشقيقين،

وشدد في لقائه سفير الدانمارك لدى المملكة أوله موسبي الذي يرافقه المستشار السفاري بالسفارة عاليا مقبل، على أن المملكة حريصةٌ على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مراعيةً في علاقتها الدولية الأعراف الدبلوماسية والإنسانية، متمنياً لمملكة الدانمارك ولشعبها الصديق التقدم والرخاء، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، عبر سفير الدانمارك عن صادق الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة ومملكة الدانمارك من تطور وازدهار في إطار حرص قيادتي البلدين على الدفع بها قدماً، والحرص على أن تكون دائماً في أفضل المستويات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.