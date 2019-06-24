شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: استكمال إجراءات 3 آلاف متقدم للجامعة.. النتائج 7 ذو القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

بدأ موقع القبول والتسجيل في جامعة الباحة أمس (الأحد) القبول الإلكتروني لـ6 آلاف طالب وطالبة للدراسة في العام الدراسي القادم 39/‏1440، فيما تم استكمال إجراءات 3 آلاف متقدم، وستدخل الطلبات المكتملة الفرز وتعلن النتائج في 7 من شهر ذي القعدة القادم.

وأعلنت جامعة الباحة أن استقبال طلبات القبول لبرامج البكالوريوس يستمر لمدة 10 أيام.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد عمير الغامدي أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في 13 كلية بالمدينة الجامعية ومجمع كليات البنات ببهر ومجمع كليات البنات بشهبة والمحافظات، مبينا أن عملية القبول تتم من خلال حساب خاص لكل طالب وطالبة عبر بوابة القبول والتسجيل، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، ولا مراجعة العمادة، مشيراً إلى أن للمتقدم فرصة تعديل الرغبات والبيانات خلال هذه الفترة، مع الحرص على ترتيب الرغبة حسب الأهمية بالنسبة للمتقدم أو المتقدمة، لافتاً إلى أن حساب المتقدم والمتقدمة وسيلة الاتصال الأساسية إضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني المدخل للمتقدم أو المتقدمة.

Advertisements

وأهاب الدكتور الغامدي بضرورة الدخول على بوابة القبول ومراجعة البيانات والرغبات المدخلة والتي يمكن التعديل عليها حتى فترة نهاية استقبال الطلبات المحددة في 30 شوال الجاري.

ولفت الغامدي إلى إعلان النتائج الأولية في 7 من شهر ذي القعدة ويتسنى للمقبولين والمقبولات تأكيد قبولاتهم خلال 72 ساعة، فيما يتم إعلان الدفعات اللاحقة حال وجود مقاعد شاغرة.

وشدد الغامدي على المتقدمين والمتقدمات لأكثر من جامعة ضرورة اختيار قبول واحد فقط إذ إن جامعة الباحة ترفع باستمرار بيانات المقبولين والمقبولات على خدمة «مقبول» التي أتاحتها وزارة التعليم لضمان إشغال المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات تفادياً لحجز أكثر من مقعد في أكثر من جامعة.

ودعا المتقدمين والمتقدمات من أمهات سعوديات أو خريجي المدارس العالمية الخارجية لزيارة العمادة للتأكد من صحة كامل مستنداتهم وإتاحة القبول لهم.