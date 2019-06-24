شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: مرحلة ثالثة لتعليم قيادة السيارة للمرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (القصيم)

فتحت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، التسجيل للراغبات في تعلم القيادة للمرحلة الثالثة، ابتداء من اليوم (الإثنين)، عن طريق الرابط (https://quds.qu.edu.sa).

وتقدم المدرسة 3 برامج تدريبية؛ 30 ساعة لمن لا تجيد القيادة، 6 ساعات لمن تجيد القيادة، و6 ساعات لمن تحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد العنزي أن عملية القبول في برامج المدرسة لجميع المتقدمات تتم آليا وفق معيار وحيد وهو «الأسبقية في التسجيل والانضمام لقوائم الانتظار»، وعلى أساس هذا المعيار تتم المفاضلة بين المتقدمات وذلك لتحقيق المساواة في عملية القبول، وضمانا لتحقيق مبدأ العدل الذي أخذته المدرسة على عاتقها، مشيرا إلى أن المدرسة تؤكد سعيها الحثيث والمتواصل لزيادة الطاقة الاستيعابية مع الحفاظ على جودة المخرجات، مشددا على ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمدرسة القيادة باستمرار للاطلاع على آلية التسجيل والشروط والأحكام المتعلقة بكل برنامج تدريبي.