شكرا لقرائتكم خبر عن دهس موظف جمرك بجسر الملك فهد.. وحالته مستقرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تعرض موظف بجمرك جسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، للدهس من مسافر قادم من البحرين، الذي لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه بعد إغلاق بوابات المنفذ.

وكان الموظف يؤدي عمله مساء الجمعة الماضية في بوابة الخروج للتأكد من تفتيش المركبة وإنهاء الإجراءات، داهمته مركبة واصطدمت به ولاذ قائدها بالفرار، وحسب المعلومات لم يكن فيه وعيه، وأغلقت بوابات الجسر في الجانب السعودي وتمكنت الدوريات الأمنية من القبض على الجاني واتضح أنه مواطن في الخمسينات من العمر، نقل الموظف بإسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بعد إصابته بكدمات في الوجه وحالته مستقرة، وتم تحويل الموضوع إلى مركز الشرطة في جسر الملك فهد لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وحسب المعلومات، فإن الجاني أوقف على ذمة التحقيق فيما تشير المصادر إلى تنازل الموظف المدهوس.