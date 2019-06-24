شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: لص آخر الليل في قبضة الشرطة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (القصيم)قبضت شرطة منطقة القصيم على «لص آخر الليل»، الذي امتهن سرقة المحلات التجارية في أوقات متأخرة من الليل في الفترة الماضية، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، بعد توافر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.
وأشار إلى أن الجاني أقر بارتكابه 10 جرائم سرقة، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها 25650 ريالا، إضافة إلى أجهزة هاتف جوال ومجموعة من بطاقات الاتصال.
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