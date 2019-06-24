محاذير صحية لمن يسافر أكثر من 4 ساعات

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قدمت وزارة الصحة بعض النصائح للمسافرين أكثر من 4 ساعات، موضحةً أن الرحلات الطويلة تزيد من احتمالية الإصابة بالخثرات (الجلطات) الوريدية. ولفتت الصحة إلى أن للوقاية من هذه الأعراض، يجب شرب ماء كافٍ، وارتداء الجوارب الضاغطة لمن لديهم قابلية للإصابة، مع عدم وضع الساق على الساق لفترة طويلة. كما شددت الصحة على ضرورة ممارسة تمارين الأرجل خلال الرحلة.





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