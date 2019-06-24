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حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين.

وأضاف إن نظرات الاستشراف والتعليق عليها أُصيب بسببها عشرات الرجال بالبرص.

وقال الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : “جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!

مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!.. وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : “إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!

وشدد على ضرورة الوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته “احفظ الله يحفظك”. والمواظبة على أذكار الصباح والمساء.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. داعية سعودي: جاءني عرسان تم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة.. ولهذا الأمر أحذر ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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