الحكومة اليمنية تدين بشدة الهجوم الحوثي الجبان على مطار أبها

عبرت الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، عن إدانتها الشديدة للهجوم الحوثي الجبان على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية السورية، وإصابة سبعة مدنيين.

ونقلت قناة «الإخبارية» عن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قوله: ندين وبشدة الهجوم الحوثي الجبان على مطار أبها الدولي.

وقال الوزير اليمني إن الهجوم على مطار أبها الدولي يؤكد سياسة إيران التصعيدية عبر أدواتها لاستهداف المنشآت المدنية.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي صرح بأنه « عند الساعة (21:10) مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة».

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وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة سبعة مدنيين.

وكانت الميليشيا الحوثية استهدفت، في بداية يونيو الجاري، مطار أبها الدولي بمقذوف صاروخي ما أدى إلى إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ وتمويل الهجمات على السعودية.