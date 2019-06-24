الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي وأودى بحياة شخص وإصابة سبعة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطارًا مدنيًا؛ يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.
وشددت على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، والشفاء العاجل للمصابين، سائلةً الله العلي القدير بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
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